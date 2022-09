Picchia e segrega la sorella in una stanza: dopo oltre 20 anni la donna è libera

È vissuta segregata in una stanza per 20 anni. Il fatto si è verificato a Bojano, Campobasso. Una donna è stata tenuta rinchiusa dal fratello, senza poter parlare con nessuno, né andare sulla tomba del marito morto. Unica libertà che le veniva concessa era andare dal parrucchiere “pedinata” dalla cognata. Poteva farsi il bucato nella vasca una volta al mese e la stanza in cui era rinchiusa non aveva riscaldamento.

Leggi anche: Sequestrato e torturato con asce e coltelli: “Ridacci la droga o ti violentiamo e ti ammazziamo”

La lettera anonima

È stata una lettera anonima ad allertare le forze dell’ordine e i Carabinieri hanno dapprima svolto un controllo per verificare la veridicità di quanto denunciato per iscritto poi sono tornati con personale specializzato.

La donna è stata poi accompagnata alla Stazione dei Carabinieri per raccontare quanto le era capitato ed è stata sentita dal Maresciallo alla presenza di un consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso che segue le indagini circa le condotte delittuose cui dovranno rispondere il fratello e la cognata della vittima.

La vittima denuncia i suoi aguzzini

Una volta che si è sentita al sicuro, la donna ha raccontato agli inquirenti 20 anni di vessazioni e privazioni, ma anche botte ricevute da entrambi.

La donna, ormai anziana, è stata tanto forte da resistere a 20 anni di privazioni. Stenti, ma anche limitazioni della libertà personale, mostrando un desiderio di vivere ed uscire da tale situazione, cercando in ogni occasione di chiedere aiuto, con tentativi rimasti per troppo tempo inascoltati.

Adesso la donna è stata quindi inserita in una struttura protetta e sottoposta alle cure del caso.