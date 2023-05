Giallo ad Aprilia, cadavere in un caseificio: ipotesi ‘falso allarme’

Lo cercano da ore. Si è trattato di una giornata di ricerche concitate per ritrovare il corpo di un giovane che sarebbe stato visto cadere in una vasca di decantazione di un noto caseificio di Aprilia. Un fatto che sarebbe successo subito dopo una lite che si sarebbe verificata all’interno di un’auto che poi sarebbe stata sentita andare via a forte velocità.

Ricerche serrate per trovare il corpo dell’uomo

Le notizie in merito a un uomo scomparso all’interno della struttura adibita alla lavorazione di prodotti caseari, un impianto molto conosciuto in zona, restano frammentarie e avvolte dal mistero. I carabinieri indagano sin dal momento in cui è scattato l’allarme, nelle prime ore di oggi, lunedì 8 maggio. Ma, al momento, gli inquirenti non sono riusciti ad avere riscontri oggettivi che qualcuno sia realmente scomparso o che sia effettivamente caduto in una di quelle vasche.

Le vasche di decantazione sono state scandagliate tutte

Sono state scandagliate tutte le vasche e le attività di ricerca di un presunto cadavere sono andate avanti per l’intera giornata da parte degli investigatori, fino a quale minuto fa, quando gli uomini dell’Arma di Aprilia hanno fatto sapere di aver esaminato tutte e quattro le vasche presenti nel caseificio, ma di non aver trovato tracce di eventuali persone all’interno.

Nasce l’idea che si sia trattato di un falso allarme

Potrebbe, quindi, essersi trattato di un falso allarme, visto che i Carabinieri ci hanno tenuto a ribadire che ‘finora non sono neanche arrivate segnalazioni di persone scomparse‘. Allo stato delle indagini sembrerebbe possibile che si sia trattato di un falso allarme che ha creato grande preoccupazione e ore di superlavoro per gli investigatori, ma che non ci sia una reale emergenza. Non resta che attendere. Aspettare e vedere se nelle prossime ore dovessero arrivare denunce di persone scomparse, perché almeno finora, la segnalazione del residente che ha allertato le forze dell’ordine non sembrano aver avuto alcun riscontro.