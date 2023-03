In auto con crack e cocaina e a casa fucile e munizioni: arrestato 23enne (FOTO)

Nascondevano a bordo dell’auto sulla quale viaggiavano: cocaina, crack, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente oltre a una cartuccia calibro 12. È stato nel corso di un controllo di routine che i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, nello specifico gli uomini della sezione Radiomobile, hanno intimato l’alt su cui viaggiavano tre persone e hanno fatto la scoperta.

Un perquisizione nell’auto ha portato alla luce la droga e una cartuccia

Una breve perquisizione all’interno dell’abitacolo del mezzo ed è stata rinvenuta la droga e la cartuccia che ha indotto i militari ad accertamenti più meticolosi non solo personali, ma diretti anche a casa dei tre fermati. Ma è stato, in particolare, nell’appartamento di una delle tre persone fermate che le forze dell’ordine hanno scoperto qualcosa di ‘interessante’.

In casa di un 23enne spunta un fucile e le cartucce: un arresto

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto: un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa e 23 cartucce dello stesso calibro. Di fronte a quella scoperta il ‘padrone di casa’ un 23enne di Aprilia è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina, ma anche denunciato per il possesso di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Latina, alla quale dovrà dare spiegazioni circa il possesso di quelle armi da fuoco.

Gli altri due sono stati denunciati

Anche le altre due persone che viaggiavano in auto con il 23enne arrestato, un uomo e una donna anche loro residenti ad Aprilia, sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di munizionamento. L’operazione svolta dai militari di Aprilia rientra nell’ambito delle strategie di contrasto alla criminalità richieste dal Comandante provinciale di Latina, il Colonnello Lorenzo D’Aloia.