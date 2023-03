Prima mette la cocaina in un calzino, poi lo nasconde dietro un palo della luce: nei guai 35enne

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per arginare i reati legati allo spaccio di stupefacenti. Agli agenti di polizia del commissariato Anzio- Nettuno non è sfuggita la presenza di un uomo, un 35enne, che ha provato a nascondere della cocaina nelle vicinanze di un palo della luce. La sostanza stupefacente, pari a circa 13 grammi, era contenuta all’interno di un calzino. La successiva perquisizione degli agenti, sia nell’auto sia nell’abitazione, ha permesso di rinvenire altri ‘calzini stupefacenti’ ed uno zaino con dentro quasi mille grammi di cocaina.

La cocaina nascosta nel calzino

I fatti sono avvenuti a Nettuno e precisamente in via Priverno, quando i poliziotti si sono accorti di un uomo che, dopo aver messo la propria macchina in sosta al centro della carreggiata, ha provato a nascondere qualcosa nelle vicinanze di un palo della luce. Notato il tutto, l’uomo – 35enne del posto – è stato così arrestato dagli investigatori. Infatti, il materiale che l’uomo stava tentando di nascondere si è rivelato essere un calzino di spugna contenente diverse dosi di cocaina pari a circa 13 grammi. Ma non finisce qui.

La perquisizione

La perquisizione estesa al mezzo ha consentito di rinvenire inoltre un borsello contenente due calzini di spugna con all’interno altri involucri contenenti cocaina pari per circa 67 grammi. La perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione ha inoltre permesso rinvenire uno zaino con all’interno quasi 100 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Dopo la convalida l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suo confronti la misura degli arresti domiciliari.