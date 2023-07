Incidente mortale sulla Pontina: la vittima è Simone Di Maria

Ancora sangue sulle strade. Teatro dell‘ennesimo, terribile sinistro la SS 148 Pontina, arteria stradale molto trafficata dove gli incidenti sono quasi all’ordine del giorno. I fatti sono avvenuti nella notte di oggi, mercoledì 5 luglio. A perdere la vita un giovane ragazzo di 27 anni, la cui auto – una Smart – è finita fuori strada al chilometro 27, all’altezza della rotonda del Picarello, all’entrata di Latina. Violentissimo l’impatto che non ha lasciato scampo al giovane. Vani i soccorsi, il 27enne è morto sul colpo.

Simone di Maria morto in un incidente sulla Pontina

Simone di Maria ha perso la vita in un terribile incidente sulla Pontina, verificatosi questa notte, intorno alle 2.10. L’auto percorreva la SS 148 in direzione Roma quando, improvvisamente, il giovane ha perso il controllo della Smart ed è finito fuori strada. Ribaltatosi più volte, vani i tentativi per salvargli la vita. Secondo i primi accertamenti, nel sinistro nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sembrerebbe quindi trattarsi di un incidente autonomo.

La dinamica

Fatto subito scattare l’allarme, sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 ma ormai era troppo tardi. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato un accurato sopralluogo. Adesso, spetterà a loro ricostruire con precisione la dinamica del sinistro che è purtroppo costato la vita al 27enne.

I precedenti

Simone di Maria è l’ennesima vittima della strada. Infatti, domenica scorsa un altro grave incidente si era verificato sulla Statale che collega Roma a Latina, all’altezza di Castel di Decima in direzione Roma. Protagonista uno scooterista che, dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote, è finito rovinosamente sull’asfalto ferendosi in modo grave. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha provveduto a trasportare d’urgenza l’uomo in ospedale.