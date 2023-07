Pontina, terribile incidente nella notte: morto un ragazzo di 27 anni

Tragico incidente nella notte di oggi, 5 luglio, sulla Pontina. Una Smart, con a bordo un ragazzo di 27 anni, è finita fuori strada al chilometro 27, all’altezza della rotonda del Piccarello, all’entrata di Latina. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo al giovane: inutili purtroppo i tentativi di soccorso.

Incidente mortale a Latina sulla SS148

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 di questa notte. L’auto percorreva la SS148 Pontina in direzione Roma. Il giovane a bordo della Smart ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora da appurare. La Smart, dopo aver sbandato, è finita fuori strada, non lasciando scampo al ragazzo.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre che ai sanitari del 118. Ma per il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo a causa dell’urto, non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che attualmente stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro che ha portato al tragico epilogo. Seguiranno aggiornamenti.

Ennesimo incidente sulla Pontina

Domenica scorsa un altro grave sinistro si era verificato sulla Statale che collega Roma a Latina, in quel caso all’altezza di Castel di Decima in direzione Roma. Protagonista uno scooterista che, dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote, è rovinato sull’asfalto ferendosi in modo grave. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha provveduto a trasportare d’urgenza in Ospedale (a Trigoria, ndr) l’uomo. Lunghissime le code formatesi sulla Pontina – oltre 10km – considerando che l’incidente ha letteralmente bloccato la strada fino a Pomezia, aumentando notevolmente il traffico già pesantemente rallentato dal rientro dal mare e da un altro tamponamento avvenuto nel pomeriggio ma all’altezza di Pomezia.

