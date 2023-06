Abbandonata sulla Pontina, cagnolina viene investita: soccorsa, ora si cerca il proprietario

Stava per andare incontro ad una morte certa ma fortunatamente è stata salvata. Al centro della vicenda una cagnolina, che è stata investita sulla Pontina, strada – com’è noto – alquanto traffica e che rappresenta una delle arterie principali della Capitale e non solo. Messo in salvo l’animale è subito scattato il tam tam sui social al fine di trovare il proprietario, con la speranza che questa brutta disavventura possa conoscere un lieto fine o comunque, riuscire ad ottenere maggiori informazioni sull’animale.

Purtroppo non è la prima volta che gli animali restano vittime di simili episodi. Infatti, il 16 giugno scorso un altro cane è stato letteralmente lanciato da un'auto in corsa. Un gesto a dir poco agghiacciante che poteva davvero costargli caro. Anche questa volta, nel territorio di Latina, in direzione Roma.