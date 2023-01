Martina Salvucci muore a 21 anni in un incidente, la mamma: ‘Cerco l’auto che è passata di lì’

Continua a cercare testimoni la mamma di Martina Salvucci, la ragazza di 21 anni che l’8 dicembre scorso, mentre andava al lavoro, è morta in un terribile incidente stradale. Che sembrerebbe essere stato autonomo, ad Aprilia, in provincia di Latina. La mamma della 21enne, che aveva da subito pubblicato un appello sui social, da settimane è alla ricerca di un’auto, una Peugeot grigia che stava percorrendo quella strada in quei momenti. Forse la conducente potrebbe dare informazioni preziosi alla famiglia e agli inquirenti, potrebbe aiutare nella ricostruzione dell’incidente in cui ha perso la vita una ragazza di appena 21 anni. Con sogni e progetti come tutti i suoi coetanei.

‘Cerco la donna che guidava quella Peugeot grigia’

“Cerco una donna che l’8 dicembre, di mattina, con una Peugeot grigia percorreva via della Riserva nuova. Lei è una testimone oculare” – scrive Arianna, la mamma di Martina. “Chiunque conosca una donna con una Peugeot, che ha assistito all’incidente, le riferisca che la sto cercando per capire le dinamiche”. Chi ha informazioni può contattare la mamma della 21enne al 3206466780.

L’incidente mortale in via Riserva Nuova

Martina quel drammatico 8 dicembre, in un giorno di festa, stava percorrendo via Riserva Nuova a bordo della sua auto, una Fiat 600 grigia. Era diretta a Risparmio Casa, dove lavorava come commessa, quando per cause da verificare è finita contro il muretto di cinta di una casa. E l’impatto p stato drammatico: le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche, poi nonostante i medici abbiano tentato il possibile, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo al Santa Maria Goretti di Latina. Il 16 dicembre scorso, poi, si sono tenuti i funerali nella parrocchia della Annunciazione della Beata Vergine Maria, quella che si trova in via Genio Civile.

Ora, però, mamma Arianna vuole rintracciare quella donna, forse l’ultima che ha visto Martina. Forse l’unica in grado di dare qualche informazione sull’incidente.