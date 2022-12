Incidente mortale ad Aprilia: l’ultimo saluto alla 21enne Martina Salvucci

Si terranno venerdì 16 dicembre, alle 16, i funerali della 21enne Martina Salvucci, la ragazza che l’8 dicembre scorso, mentre andava al lavoro, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ad Aprilia, in provincia di Latina. L’ultimo saluto si terrà nella parrocchia della Annunciazione della Beata Vergine Maria, quella che si trova in via Genio Civile: dalle 9 di mattina la salma sarà nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Perché sono davvero in tanti quelli che andranno a salutare la giovane. Morta in un giorno di festa, che si è trasformato in tragedia.

L’incidente in cui è morta Martina Salvucci

La ragazza stava percorrendo via Riserva Nuova a bordo della sua auto, una Fiat 600 grigia, era diretta a Risparmio Casa (dove lavorava come commessa), quando per cause da accertare è finita contro il muretto di cinta di una casa. E l’impatto è stato violento: fin da subito, infatti, le condizioni sono apparse critiche e disperate. Troppo gravi le ferite riportate in quello schianto. Nonostante la corsa in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina dove i medici hanno tentato il possibile, il suo cuore poco dopo ha smesso di battere. Sull’incidente indaga la Polizia Locale di Aprilia, che ora dovrà ricostruire quello che è successo l’8 dicembre scorso quando la 21enne, poco dopo le 7, si è schiantata contro il muro di un’abitazione.

I funerali oggi a Ciampino di Alessia Sbal

Alessia Sbal e Martina Salvucci, due donne, due età diverse, legate dallo stesso destino: entrambe hanno perso la vita, a poche ore di distanza l’una dall’altra. La prima è stata travolta il 4 dicembre scorso, di domenica, e uccisa da un camion sul GRA, la seconda si è schiantata con l’auto contro il muro di un’abitazione l’8 dicembre. Martina si potrà salutare venerdì, mentre oggi a Ciampino si sono celebrati i funerali in versione laica della 42enne Alessia. Lei voleva essere ricordata con la musica e con le risate, per quanto possibile. E così mamma Tina e la sorella Ilaria hanno scelto il palazzetto dello sport di Ciampino per darle l’ultimo saluto. Due famiglie distrutte, che ora piangono due giovani vite spezzate troppo presto.