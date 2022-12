Incidente ad Aprilia: morta la 21enne Martina Salvucci

Non ce l’ha fatta Martina Salvucci, la ragazza di appena 21 anni che ieri, in un giorno di festa, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale ad Aprilia, nella sua città. La ragazza stava percorrendo via Riserva Nuova a bordo della sua auto, una Fiat 600 grigia, era diretta a Risparmio Casa (dove lavorava come commessa), quando per cause da accertare è finita contro il muretto di cinta di una casa. E l’impatto è stato violento: fin da subito, infatti, le condizioni sono apparse critiche e disperate. Troppo gravi le ferite riportate in quello schianto.

Morta Martina Salvucci di Aprilia

Immediata la corsa in ospedale, al Santa Maria Goretti di Latina: è proprio lì che, nonostante il disperato tentativo dei medici, il cuore di Martina Salvucci ha smesso di battere. Il personale sanitario ha cercato con tutte le sue forze di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: la 21enne di Aprilia è morta, in un giorno di festa che si è trasformato in tragedia.

Le indagini

Ora spetterà alla Polizia Locale di Aprilia fare chiarezza e ricostruire la dinamica: è stato un incidente autonomo? La mamma di Martina ieri sui social aveva pubblicato un disperato appello per cercare testimoni: “Dai rilevamenti effettuati dalla Polizia c’è qualcosa di anomalo, hanno chiesto a chi vive lì, ma nessuno ha visto. Vi prego aiutatemi” – aveva scritto. In serata, però, la tragica notizia: Martina, appena 21 anni, non ce l’ha fatta. È morta in quel terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 7: lei che stava andando al lavoro e che ha perso la vita in pochi istanti.