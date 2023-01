Paura sulla Pontina, furgone va fuoco, lunghe code verso Roma: ennesima mattinata di passione per i pendolari (FOTO)

Incendio sulla Pontina stamattina, mercoledì 11 gennaio 2023. Un furgone, per cause ancora in fase di accertamento (che sembrano comunque esser state accidentali), ha preso improvvisamente fuoco. Ingenti le ripercussioni al traffico con lunghe code formatesi in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’episodio all’altezza del Comune di Aprilia.

Incendio sulla Pontina oggi

Il mezzo, da quanto ricostruito, è stato avvolto dalle fiamme quando erano da poco passate le 7.00 all’altezza del km 48 della Via Pontina. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Aprilia: il conducente ha fatto in tempo ad accostare prima che il rogo, sprigionatosi dalla parte anteriore, divorasse la carrozzeria. Decisivo, a questo proposito, l’intervento dei pompieri che ha impedito la propagazione dell’incendio. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nella circostanza.

Il traffico sulla statale 148

L’incendio, come detto, ha provocato ripercussioni alla circolazione creando code in direzione nord, Roma. In questo momento tuttavia la situazione, completato l’intervento e la messa in sicurezza dell’area, è tornata regolare. Non si registrano più pertanto incolonnamenti sulla Pontina. Due giorni fa, lo ricordiamo, un altro furgone era rimasto coinvolto in un grave incidente: in quel caso il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, era finito fuori strada schiantandosi contro una recinzione. Ferito e trasportato in codice rosso l’occupante del veicolo, un uomo di 60 anni. Sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso (che però non è stato utilizzato).

