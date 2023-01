Incidente sulla Pontina, perde il controllo del furgone e finisce fuori strada: grave 60enne

Ancora un terribile incidente sulla Pontina. Qui un uomo di 60 anni per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del furgone andando a finire fuori strada e schiantandosi poi contro una recinzione. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia locale mentre i sanitari del 118 hanno condotto l’uomo all’ospedale in codice rosso. Oltre l’ambulanza, presente anche l’elisoccorso ma non c’è stata, fortunatamente, la necessità di utilizzarlo.

Incidente sulla Pontina, la dinamica

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo, non sono, infatti, rimate coinvolte altre vetture. Il sinistro è avvenuta sulla Pontina e precisamente a Latina, in via Paganini, al chilometro 69,2. Qui l’uomo, un 60enne, ha improvvisamente perso il controllo del furgone sbandando e finendo fuori strada contro una recinzione. Nell’incidente, il mezz0 ha deviato in modo netto, precipitando verso la complanare di accesso al centro commerciale Globo. A seguito dell’impatto l’automobilista era in stato confusionale ed alcuni passanti si sono fermati per verificare le sue condizioni di salute.

I soccorsi

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati l’ambulanza e l’elisoccorso. L’uomo è stato condotto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Goretti di Latina per tutte le cure e gli accertamenti del caso. Come detto non sono note al momento le cause del sinistro ma in relazione alla dinamica non è escluso che la vittima abbia avuto un malore improvviso alla guida. Indagini in corso da parte della polizia locale di Latina.