Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia: maxi scontro tra sei auto, un morto e due feriti gravi

E’ davvero tremendo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, sabato 7 gennaio 2023, sull’autostrada A12 Roma Civitavecchia. Un uomo ha perso la vita mentre altre due persone sono finite in Ospedale riportando gravi ferite. L’incidente mortale, che ha coinvolto in tutto sei veicoli, si è verificato all’altezza dello svincolo di Cerveteri-Ladispoli. E’ successo intorno alle 21.30.

L’incidente mortale sulla A12 sabato 7 gennaio 2023

A seguito dell’incidente, le cui cause sono tuttora in fase di accertamento, la strada è rimasta temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Cerveteri. Gli operatori hanno dovuto estrarre in alcuni casi gli occupanti dalle vetture rimaste pesantemente danneggiate nel maxi tamponamento a catena. Oltre alla persona deceduta e alle due ferite in modo grave, altre due sono rimaste ferite in modo lieve.

Strada riaperta all’una di notte

Sul fronte della viabilità in particolare è stato chiuso il tratto tra Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra con entrata consigliata in direzione della Capitale Torrimpietra. Il sinistro, verificatosi in corrispondenza del km 27, ha provocato disagi e rallentamenti per alcune ore. Soltanto intorno all’una di stanotte la circolazione è stata ripristinata.

Qualche giorno fa, lo ricordiamo, un altro incidente aveva provocato la prima vittima dell’anno a Roma. Il sinistro, avvenuto la mattina del 1 gennaio 2023, aveva coinvolto due auto. A bordo di una di queste viaggiava un uomo di 76 anni che purtroppo ha perso la vita a seguito dell’impatto (la vittima è deceduta dopo il trasferimento in Ospedale, ndr) avvenuto in Via di Casal del Marmo. Ferita la conducente dell’altro veicolo, una giovane ragazza.

