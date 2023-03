Pontina, incidente ad Aprilia: ci sono feriti, traffico paralizzato e lunghe code verso Roma

Non c’è pace sulla Pontina, ancora una volta e purtroppo, teatro di incidenti che stanno creando non pochi disagi agli automobilisti e in generale alla circolazione. Due i sinistri che vedono attualmente impegnati nei soccorsi gli agenti della polizia stradale e il personale del 1118. Nei tratti di strada interessati si segnalano disagi alla viabilità nonché la presenza di lunghe code.

Lavori sulla Pontina fino a sabato 25 marzo 2023: ecco dove e a che ora

Incidente con feriti sulla Pontina

Il primo incidente si è verificato questa mattina sulla Pontina, al chilometro 42 Nord, nei pressi dello svincolo per via Fossignano, nel tratto di competenza di Aprilia. Secondo quanto si apprende, nel sinistro – del quale, attualmente, sono in corso di accertamento le cause – ci sarebbero anche dei feriti. Presente sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Aprilia e il personale del 118. Nel tratto di strada interessato si segnalano forti ripercussioni sul traffico ed in particolare una coda che supera i 2 km in direzione della Capitale.

Il sinistro a Campoverde

Un altro incidente si è poi verificato a Campoverde, in via dei Cinque Archi, a pochi metri di distanza dallo svincolo della Pontina per Campoverde Nord. Anche in questo caso, si segnala la presenza di code, sia in entrata sia in uscita, dalla SS148.