Rom ‘pendolari del furto’: bloccate davanti alla stazione Aprilia

Pensavano di poterla fare franca cambiando località dove commettere i reati e si erano pertanto specializzate nel “pendolarismo criminale“. Ma, almeno per due di loro e almeno per oggi, è andata male. I militari del Comando Provinciale di Latina e Reparto Territoriale di Aprilia, infatti, nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori in relazione a furti, rapine e truffe agli anziani verificatesi negli ultimi mesi, hanno individuato due donne di etnia rom dal fare sospetto.

I controlli dei Carabinieri nelle stazioni

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, preoccupati dall’incredibile escalation di episodi criminali avvenuti nella provincia nord di Latina, hanno effettuato dei mirati appostamenti nei pressi delle stazioni ferroviarie di competenza. Sono quindi stati controllati gli scali di Aprilia, Campoleone e Cisterna di Latina.

Nella stazione ferroviaria di Aprilia i militari dell’Arma hanno fermato per un controllo due donne di etnia rom. Entrambe erano gravate da precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona. Le due donne, provenienti da un’altra zona del Lazio, sono state segnalate al commissariato competente. Per loro scatterà il foglio di via conseguente alla loro immotivata presenza sul territorio.