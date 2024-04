Sbuca un cavallo sulla Pontina in piena notte: animale travolto e ucciso | Coinvolte 2 auto

Attimi di paura stanotte sulla statale Pontina teatro di un brutto incidente. Ma stavolta non sono state soltanto delle auto a rimanere coinvolte, ma anche un povero cavallo “sbucato” fuori all’improvviso. L’animale è stato travolto e ucciso. Ecco cosa sappiamo al momento.

Stavano viaggiando sulla Pontina in direzione sud quando, improvvisamente, un cavallo è apparso sulla carreggiata. E non è stato possibile evitare l’impatto. E’ questo il resoconto di quanto accaduto nelle scorse ore sulla statale 148: coinvolte due macchine. Nell’impatto, tremendo, l’animale è rimasto ucciso mentre una persona è rimasta ferita.

Cavallo ucciso sulla Pontina stanotte

Il tutto è successo attorno alle 2.00 nella notte tra Pasquetta, lunedì 1 aprile, e la giornata odierna. L’incidente si è verificato tra il km 40 e il 42, all’altezza di Aprilia in direzione sud, Latina/Terracina. Macabro lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori con i resti della povera bestiola sparsi sulla carreggiata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia. Per quanto riguarda la persona rimasta ferita le sue condizioni – fortunatamente – non sarebbero gravi. Ma chiaramente, considerando l’accaduto, il bilancio sarebbe potuto essere peggiore.

Cosa ci faceva sulla carreggiata?

E’ questa ora, chiaramente, la domanda a cui si sta cercando di fornire una risposta. Tra le ipotesi c’è quella che la bestia sia fuggita da qualche proprietà, magari situata in uno dei tanti terreni che costeggiano la statale nel territorio pontino. Ad ogni modo gli accertamenti sull’accaduto proseguono.

Le testimonianze

L’episodio intanto, alquanto singolare anche se la statale Pontina, c’è da dire, non è nuova ad episodi del genere, ha generato numerose discussioni sui social, specie nei gruppi dei pendolari. “Siamo rimasti bloccati per più di 40 minuti nel traffico intorno alle 2 di notte” – racconta un automobilista – “e, non appena è stata liberata una delle due corsie, abbiamo assistito, nostro malgrado, alla macabra scena: due vetture completamente distrutte e il povero animale dilaniato con i resti sparsi sulla carreggiata. Spero che gli automobilisti coinvolti non si siano fatti troppo male”.

Il precedente

Come detto però non è la prima volta che capitano episodi del genere sulla Pontina. Sempre un cavallo – ma era di giorno – aveva creato non poco scompiglio tra gli automobilisti in transito due anni fa. Una scena, ad onor del vero, ripetutasi anche a giugno dello scorso anno: in quel caso ben 4 animali avevano invaso la SS148.