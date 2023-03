Trattori, un’escavatrice e altri mezzi meccanici rubati: colpo da oltre 150mila euro, i veicoli ritrovati a Campoverde (FOTO)

Sono stati ritrovati a Campoverde, nel Comune di Aprilia, una serie di mezzi meccanici rubati nei giorni scorsi a Terracina. Trattori, un’escavatrice e altri mezzi agricoli che erano stati occultati in un capannone abbandonato. Il furto, dal valore stimato di oltre 150mila euro, era avvenuto in danno ad un’azienda agricola di Terracina: adesso la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Mezzi agricoli rubati a Terracina ritrovati a Campoverde ad Aprilia

A fare la scoperta sono stati i Carabinieri di Aprilia stamattina, giovedì 30 marzo 2023. In particolare, a Campoverde, all’interno di questo capannone abbandonato e di libero accesso come detto, sono stati rinvenuti dei mezzi meccanici agricoli oggetto di furto perpetrato ai danni di un’azienda agricola di Terracina, per un valore stimato di euro 150.000 euro che sono stati poi restituiti al legittimo proprietario. Inoltre è stata sequestrata anche un’escavatrice “a ruota” di quelle utilizzate per l’installazione della fibra ottica, mancante di contrassegni identificativi. In questo caso il valore del bene è stato quantificato in circa euro 15.000 euro. In corso gli accertamenti per capirne la provenienza.

I controlli dei Carabinieri ad Aprilia e in Provincia di Latina

L’attività rientra nel più ampio contesto dei servizi posti in essere dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nell’ambito delle direttive impartite dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. Lorenzo D’ALOIA, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio. L’attenzione rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, fanno sapere dal Comando dell’Arma, i controlli continueranno con assiduità affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori.

