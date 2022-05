Amministrative 2022, l’ex Premier Giuseppe Conte ad Ardea per sostenere Zito

Entra nel vivo la campagna elettorale ad. In particolare il centrosinistra, che presenta come candidato Sindaco, attuale Presidente del Consiglio Comunale rutulo, gioca la cartaL’ex Premier sarà infatti sotto la Rocca sabato prossimo, 28 maggio 2022, per incontrare i cittadini e sostenere Zito. L’appuntamento è dalle 18.30 aalla Nuova Florida. «Sarà un’occasione per dialogare e confrontarci sui temi del futuro di Ardea», fanno sapere dal Movimento 5 Stelle di Ardea.