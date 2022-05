Ardea, acqua inquinata e divieto di balneazione in oltre 3 km di costa: la stagione balneare parte malissimo

La stagione balneare ad Ardea, sul litorale romano, non inizia certo nel migliore dei modi. Ma forse, molti già si aspettavano un’ordinanza con il divieto di balneazione perché lì, in quel Comune, non è certo una novità. E proprio come l’anno scorso, il Sindaco Mario Savarese si è visto costretto a rendere pubblica l’ennesima ordinanza con il divieto permanente di balneazione in alcuni punti della costa, che si estende per circa 9 km.

Dove c’è il divieto di balneazione ad Ardea

Il divieto di balneazione, stando all’ordinanza, è nei seguenti tratti di litorale:

Dalla Foce di Rio Torto, confine con il Comune di Pomezia, fino a 1216 metri a destra della Foce del Rio Torto

Da 700 metri a sinistra della Foce del Fosso Grande a 1510 metri a destra della Foce del Fosso grande

Da 220 metri a sinistra della Foce del Canale Biffi a 130 metri a destra della Foce del Canale Biffi

Da 160 metri a sinistra della Foce del Fosso del Diavolo a 100 metri a destra della Foce del Fosso del Diavolo

Da 200 metri a sinistra della Foce del Fosso della Caffarella a 100 metri a destra della Foce del Fosso della Caffarella.

Com’è la situazione a Tor San Lorenzo e Lido dei Pini

Quindi, sono oltre 3 i km chilometri di costa, su un totale di nove, che saranno interdetti alla balneazione con tanto di cartelli in quelle zone dove il bagno non si può fare: i valori d’inquinamento hanno superato i livelli di guardia. E questo non è certo, purtroppo, una novità per chi vive ad Ardea, per chi la conosce.

Quei corsi d’acqua, che storicamente hanno rappresentato una fonte di risorsa per il territorio, oggi sono in parte inquinati, mentre a Tor San Lorenzo e Lido dei Pini, fortunatamente, i bagnati non rischiano nessun pericolo.