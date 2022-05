Ardea. Addio buche e immondizia: iniziano i lavori di riqualifica di via Forlì

Via Forlì, ad Ardea, cambierà aspetto, Niente più buche e, si spera, niente più cumuli di rifiuti ai bordi della strada. Al posto delle buste della spazzatura e delle discariche a cielo aperto, una bella pista ciclabile. È infatti stato aperto questa mattina il cantiere per la riqualificazione dell’importante arteria stradale che collega il quartiere di Nuova Florida con Marina di Ardea. Insieme al rifacimento del manto stradale i lavori prevedono la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo i margini della carreggiata della medesima via.

Rifacimento del manto stradale e realizzazione di un percorso ciclopedonale

I lavori del Comune di Ardea prevedono la totale riqualifica di via Forlì attraverso il rifacimento del manto stradale e la costruzione di un itinerario ciclopedonale riservato a pedoni e ciclisti.

Il nuovo percorso ciclopedonale sarà lungo oltre 1.800 metri.nL’ulteriore buona notizia è che la strada, contrariamente a come è ora, non sarà al buio. Almeno a livello di predisposizione, lungo tutto il tratto interessato ci sarà la possibilità di installare l’impianto di pubblica illuminazione.

Le buche di via Forlì: causa di molti incidenti

La conversione di via Forlì in una strada sicura parte, quindi, da questi lavori. Con il passare degli anni abbiamo visto come suddetta strada fosse oggetto di incuria e degrado. Da anni i residenti reclamano per lo stato di tale strada che, tra buche e crateri, non ha mai visto l’intervento di nessuno.

Il manto stradale rovinato e le giganti buche sono stati, purtroppo, lo sfondo- e la causa- di tantissimi incidenti. Solamente tre mesi fa, a causa di un incidente stradale, perdeva la vita il 45enne Antonio Cassella. Lo scontro tra la sua moto e un’auto non gli ha lasciato scampo.

In altro incidente accaduto circa un mese fa, sempre su via Forlì, una Fiat Punto grigia è finita in un fosso dopo aver tentato una manovra azzardata velocità sostenuta. Le condizioni della strada, dunque, garantiscono una sicurezza molto precaria alle auto che percorrono abitualmente questa strada, sia a piedi che a bordo di auto o moto.

Il posto preferito degli “zozzoni”

Via Forlì, come accennato, non è solo costellata di buche e crateri ma anche di immondizia. Ai lati della strada sono presenti cumuli di spazzatura lasciata dagli zozzoni che, in assenza di telecamere, agiscono indisturbati. I lavori previsti dal Comune di Ardea consentiranno finalmente di eliminare una delle tante discariche a cielo aperto che costellano il territorio rutulo.