Ardea. Tenta il sorpasso, perde il controllo, si ribalta e finisce nel fosso: poi sparisce

Incidente “misterioso” quello avvenuto oggi pochi minuti prima delle 10:00 ad Ardea, in via Forlì. Un’auto, una Fiat Punto grigia, è finita in un fosso dopo aver tentato una manovra azzardata velocità sostenuta. E’ successo all’altezza della curva che si trova a metà di via Forlì. Un testimone ha raccontato di aver visto l’auto sfrecciare ad alta velocità, malgrado le numerose buche presenti sulla strada. La Punto viaggiava in direzione mare, provenendo dalla Nuova Florida in direzione Marina di Ardea.

Ad un tratto il conducente della Punto, che aveva tentato un sorpasso, ha perso il controllo del mezzo. Nella curva, a poca distanza di via Bolzano, l’auto ha dapprima invaso la corsia opposta, poi, nel tentativo di rientrare, è finita fuori strada, capovolgendosi e finendo nel fosso.

L’automobilista “scomparso” dopo l’incidente

Tutto è accaduto sotto gli occhi di diversi automobilisti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra 23A di Anzio, due pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118. Ma quando i soccorsi sono giunti sul posto, del conducente non c’era più traccia.

I carabinieri hanno bloccato il traffico per consentire i soccorsi e cercare la persona. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno riportato l’auto sulla carreggiata, ma il conducente, almeno al momento, non è stato rintracciato. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l’uomo. Al momento non sappiamo se l’auto risulti rubata, cosa che giustificherebbe un’eventuale fuga del conducente, oppure no.

“Ero a piedi per fare una passeggiata dalla Nuova Florida fino al mare”, ha raccontato Iva Pasqua. “Le forze dell’ordine mi hanno bloccato per un quarto d’ora per consentire il recupero dell’auto, nella speranza di trovare qualcuno, ma dentro non c’era nessuno”.

“Ho visto una scena terribile”, ha confermato Giuseppina Iannello, ispettrice della Protezione animali. “La prima cosa che mi è venuta in mente è stato l’incidente mortale avvenuto proprio in questo punto due mesi fa. E parlando con un altro testimone oculare, mi ha confermato di aver visto la Punto sfrecciare a una velocità pazzesca, per poi ribaltarsi e finire nel fosso”.

I precedenti: due mesi fa Antonio Cassella aveva perso la vita in via Forlì

Solo due mesi fa, a pochissima distanza da quel punto aveva perso la vita il 45enne Antonio Cassella. Il 29 gennaio Cassella stava percorrendo via Forlì quando si era scontrato con un’auto che stava uscendo da via Foggia. Per il giovane centauro non c’era stato nulla da fare: era morto sul colpo. Ma via Forlì è stata teatro di numerosi incidenti anche per colpa delle numerose buche che costellano la strada. Per non contare i numerosi automobilisti che lamentano la foratura delle gomme sempre a causa del manto stradale dissestato.

