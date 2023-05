Ardea, ancora un incidente all’incrocio di via Modena: frontale tra 2 auto, una si ribalta (FOTO)

Ancora sangue sulle strade. Un terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ad Ardea, un comune della provincia di Roma. Qui all’incrocio di via Modena con via Pisa due auto, una Bmw e una mini cooper, si sono scontrate. Un impatto violento, a seguito del quale la mini cooper ha finito la corsa ribaltandosi. Sul posto per i rilievi la polizia locale ed i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato soccorsi ai conducenti delle vetture.

L’incidente nel primo pomeriggio a Ardea

I fatti sono avvenuti oggi intorno alle 14.15. Siamo ad Ardea e precisamente presso l’incrocio di via Modena con via Pisa, quando la BMW proveniente da via Modena in direzione mare si è scontrata con una mini cooper proveniente da viale nuova Florida. La mini cooper stava uscendo dallo stop per attraversare via Pisa ma si è vista arrivare addosso, ad alta velocità il Bmw. A seguito del forte urto, avvenuto pochi metri dopo aver attraversato lo stop, la mini cooper è stata scaraventata dritta dritta sul muro di cinta di una villa adiacente, finendo la propria corsa ribaltandosi. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in ambulanza il conducente del Bmw all’ospedale di Ariccia. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Ardea.

L’incrocio “maledetto” e i precedenti

Purtroppo non è la prima volta che il tratto di strada indicato diviene teatro di incidenti. Infatti, l’incrocio in questione è definito “maledetto” in quanto già in passato si sono verificati dei sinistri, talvolta mortali. Se poi si tengono in considerazione sia l’alta velocità alla quale viaggiano le auto su via Modena, sia la mancanza di segnaletica orizzontale, le cause dei frequenti incidenti diventano subito chiare.

Gli esiti dell’alcol test dopo il sinistro

Dopo i primi rilievi effettuati successivamente al sinistro di Ardea, è stata ritirata la patente all’automobilista a bordo della Mini Cooper. Secondo gli esami dell’alcol test, la persona sarebbe risultata positiva seppur di poco. Per portare via le macchine, si è dovuto faticare e non poco per rimettere sulle ruote sempre la Mini: per raddrizzarla e trasportarla in carrozzeria, è servito l’intervento di un carro attrezzi. Per la BMW, che ugualmente ha riportato danni, l’automobile era ancora in grado di spostarsi autonomamente senza essere trainata. Dalle verifiche effettuate sui mezzi, la Mini Cooper è intestata a una persona di Aprilia, mentre la BMW appartiene a una persona di Nuova Florida. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’alta velocità con cui sopraggiungeva la BMW avrebbe schiantato la Mini Cooper, cappottandola, contro un muro.