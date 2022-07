Ardea, chi sono gli Assessori della Giunta Cremonini: in corso il Consiglio Comunale, segui la diretta (VIDEO)

E’ in corso in questi minuti il Consiglio Comunale ad Ardea durante il quale, tra gli altri, saranno nominati i nuovi Assessori che comporranno la Giunta del Sindaco Maurizio Cremonini. La seduta è iniziata poco fa e prevede la discussione di nove punti all’Ordine del giorno.

Francesco Giordani Presidente del Consiglio Comunale di Ardea

Intanto è arrivata una prima nomina. Il Consiglio Comunale di Ardea ha eletto, in apertura della seduta di oggi, il suo Presidente: l’unanimità dei presenti ha infatti scelto Francesco Giordani.

«Sono felicissimo di essere stato eletto Presidente del Consiglio Comunale all’unanimità dei votanti – ha commentato il neo Presidente Giordani -. Farò il possibile affinché tutto proceda nel migliore dei modi e spero che si possa fare qualcosa di veramente essenziale per il nostro paese».

Vicepresidente Alessandro Mari

Sempre all’unanimità, il Consiglio Comunale ha eletto Alessandro Mari come Vice Presidente.

Chi sono gli Assessori nominati da Cremonini

La nomina dei componenti della Giunta è l’ottavo punto in discussione della seduta.

Questi i nomi:

Alessandro Quartuccio

Simone Centore

Felici Veronica

Mastroianni Gaetano

Anna Lucia Estero

Eletta Nuova Commissione Elettorale Comunale

Poco fa il Consiglio Comunale di Ardea ha eletto anche la nuova Commissione Elettorale Comunale. In particolare, la Commissione, che è presieduta dal Sindaco pro tempore Maurizio Cremonini, sarà composta anche dai consiglieri Davide Sarrecchia (maggioranza), Veronica Ortolani (maggioranza) e Cassandra Volante (opposizione). I membri supplenti, invece, saranno i consiglieri Eleonora Leoni (maggioranza), Luana Ludovici (maggioranza) e Niko Martinelli (opposizione).

Consiglio Comunale Ardea 28 luglio 2022

Consiglio Comunale Ardea 28 luglio 2022