Ardea, continua a perseguitare la ex nonostante l’allontanamento: arrestato

Nonostante fosse stato destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e anche del divieto di avvicinamento un 47enne ha continuato a contattare l’ex tramite i social o anche presentandosi sotto casa. Un comportamento ripetuto nel tempo, che ha creato tensioni e grande paura nella destinataria delle attenzioni, una 39enne, che ha deciso di denunciare quanto le stava capitando ai Carabinieri.

Sono stati i Carabinieri della Tenenza di Ardea a eseguire l’ordinanza per la sottoposizione agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico, nei confronti di un 47enne italiano, gravemente indiziato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, commesso tra dicembre 2023 e febbraio 2024.

Nonostante il divieto di avvicinamento il 41enne ha continuato a contattare la ex

L’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex coniuge, sembra aver continuato a contattare tramite vari social la sua ex, una donna 39enne, ma che si sia anche presentato ripetutamente presso l’abitazione della donna. Stanca di queste condotte, la 39enne ha quindi chiesto aiuto agli uomini dell’Arma che hanno chiesto e ottenuto, a distanza di pochi giorni, dall’Autorità Giudiziaria provvedimento di aggravamento della misura nei confronti del 41enne.

Il giudice ha disposto la misura dei domiciliari per il 47enne

I Carabinieri hanno quindi raggiunto l’uomo per la notifica dell’atto giudiziale, ma anche per l’esecuzione dello stesso. Infatti hanno proceduto ad accompagnare il 47enne presso il proprio domicilio, dove è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza passata in giudicato.