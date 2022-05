Ardea, danno fuoco ai rifiuti: a fuoco anche le sterpaglie, 5 ore per spegnere l’enorme incendio (FOTO)

Con l’inizio del caldo, inizia anche la stagione degli incendi. E Ardea, purtroppo, anche quest’anno sembra vuole ricalcare quanto successo nell’estate passata. Oggi infatti, un grosso incendio, di natura quasi certamente dolosa, è scoppiato in via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo.

Incendiata discarica a cielo aperto

Le fiamme sono divampate a partire dalle ore 13:00 circa, tra via dei Colli Marini e via del Quartaccio, nella zona dei terreni gravati dagli usi civici delle Salzare. Ad andare a fuoco inizialmente un grosso cumulo di rifiuti che costeggia la strada. A seguito dell’incendio di quella che è ormai una discarica a cielo aperto, sono andate a fuoco le sterpaglie circostanti.

Colonna di fumo nero visibile a distanza

Una grossa colonna di fumo nero ben visibile a distanza si è levata rapidamente in cielo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile Nucleo Operativo Airone, i Vigili del Fuoco con le squadre 22A, 32 A e AB12 e la squadra della Protezione Civile Alfa Aprilia. Presenti sul posto anche i Carabinieri per le dovute indagini, la Polizia Locale per regolamentare la circolazione e dare assistenza e un’ambulanza in supporto e presidio.

Per spegnere l’enorme incendio ci sono volute circa 5 ore. Al momento le squadre sono impegnate per spegnere gli ultimi focolai.

