Ardea. Ha un colpo di sonno e travolge uno scooter: morto 56enne investito sulla Laurentina

Non ce l’ha fatta l’uomo di 56 anni che venerdì scorso è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale ad Ardea, all’altezza del Vivaio, subito dopo la rotonda dell’Idrica. Troppo gravi le ferite riportate: il centauro è morto in ospedale, lì dove i medici hanno tentato fino alla fine di fare di tutto per salvarlo.

La dinamica dell’incidente mortale ad Ardea

A scontrarsi venerdì scorso, nel pomeriggio, un motoveicolo Yamaha e una Renault Clio: l’impatto tra i due mezzi è avvenuto all’altezza di Via dei Colli Marini, nel tratto compreso tra la rotonda dell’Idrica e casale delle Margherite/Vivaio Nerone.

L’auto, condotta da un ragazzo di 25 anni, stava procedendo in direzione Tor San Lorenzo quando ha centrato in pieno lo scooter. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza al San Camillo in eliambulanza, ma ora a distanza di giorni la terribile notizia: il 56enne non ce l’ha fatta.

L’ipotesi del colpo di sonno

Stando a una primissima ricostruzione, il conducente dell’auto avrebbe avuto un improvviso colpo di sonno, che gli avrebbe fatto perdere momentaneamente il controllo del mezzo. Da qui, quindi, avrebbe centrato in pieno lo scooter, che proveniva dalla direzione opposta. Il 25enne aveva staccato da poco da lavoro e l’ipotesi del colpo di sonno è ancora al vaglio di chi indaga, che deve fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Quello che è certo è che il giovane si è fermato a prestare i primi soccorsi, ha tentato di fare di tutto, ‘consolato’ anche dalla moglie del centauro, che avrebbe cercato di rassicurarlo nonostante lui avesse investito da poco il marito. Ora, però, la tragica notizia, quella che nessuno si aspettava: il 56enne è morto in ospedale.