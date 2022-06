Ardea, terribile incidente auto scooter: grave centauro, interviene l’eliambulanza (FOTO)

Grave incidente poco meno di un’ora fa ad Ardea, precisamente nella zona di Tor San Lorenzo. A scontrarsi sono stati un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato portato d’urgenza in Ospedale. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Via dei Colli Marini, nel tratto compreso tra la rotonda dell’Idrica e casale delle Margherite/Vivaio Nerone.

Grave incidente a Tor San Lorenzo oggi

L’impatto è stato molto forte. Il centauro è finito sull’asfalto ed ha riportato gravi ferite. Per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in Ospedale al San Camillo, dove è giunto in codice rosso, mediante l’elisoccorso. La persona ferita è un uomo di 56 anni.

Ferito anche il conducente auto

Ferito in modo lieve anche il conducente del veicolo, un ragazzo di 25 anni alla guida di una Renault Clio, che stava procedendo in direzione Tor San Lorenzo quando è avvenuto l’impatto.

Ancora nessun intervento delle forze dell’ordine

L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 14.30. Al momento però, nonostante siano passate quasi due ore, le forze dell’ordine non sono ancora intervenute. Sul posto infatti sono presenti soltanto un’autoambulanza e l’automedica 758.

Traffico in tilt

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione di zona. In questo momento il traffico è bloccato sia sulla Laurentina, sempre in direzione Tor San Lorenzo, che in Via Bergamo, l’altra direttrice che collega il litorale al centro di Ardea. Sono consigliati pertanto percorsi alternativi.