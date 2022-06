Ardea. Stacca da lavoro, sbanda dopo il colpo di sonno e centra lo scooter: grave centauro. Forze dell’ordine intervengono dopo oltre due ore

Emergono i primi particolari in merito all’incidente che da oggi pomeriggio sta tenendo in scacco la viabilità di una parte di Ardea, precisamente all’altezza della rotonda di snodo che porta a Tor San Lorenzo (dell’Idrica, ndr). A distanza di due ore dall’incidente infatti sul posto non è intervenuto nessun mezzo delle forze dell’ordine, né della Polizia Locale, né dei Carabinieri. Il traffico, di conseguenza, risulta ancora bloccato nell’area, con ripercussioni significative in tutte le principali arterie cittadine, su tutte la Laurentina.

Grave incidente auto moto a Tor San Lorenzo

Ricordiamo che nel sinistro sono rimasti coinvolti un motoveicolo Yamaha e una Renault Clio che si sono scontrati all’altezza del Vivaio, subito dopo la rotonda dell’Idrica. L’auto stava procedendo in direzione Tor San Lorenzo quando è avvenuto l’impatto con il mezzo a due ruote.

Centauro in codice rosso

Ad avere la peggio è stato il centauro per il quale è stato necessario il trasporto in eliambulanza a Roma, presso l’Ospedale San Camillo dove è giunto in codice rosso. Si tratta di un uomo di 56 anni.

Ferito il conducente della Clio

Rimasto ferito, anche se sembrerebbe in modo non grave, il conducente dell’auto, un ragazzo di 25 anni che stava viaggiando verso Tor San Lorenzo come detto.

Incidente causato da un colpo di sonno?

Stando a quanto raccolto sul posto il giovane avrebbe avuto un improvviso colpo di sonno che gli avrebbe fatto perdere momentaneamente il controllo del mezzo. A quel punto avrebbe centrato in pieno lo scooter proveniente dalla direzione opposta. Da quanto si apprende il ragazzo alla guida dell’auto, del posto, aveva appena staccato da lavoro. La dinamica è, ad ogni modo, ancora da chiarire e si attendono per questo i rilievi delle forze dell’ordine.

Nessun intervento delle forze dell’ordine

Forze dell’ordine che però, come detto in apertura, a distanza di due ore nono sono ancora intervenute. Di conseguenza il traffico della zona risulta tuttora paralizzato. Tempestivo invece l’intervento dei soccorsi giunti tramite ambulanza, automedica e mezzo aereo.

Arrivati i Carabinieri

Aggiornamento. Poco fa, intorno alle 17.00, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri. I militari procederanno ora ai rilievi di rito e agli accertamenti in merito a quanto accaduto. Resta comunque l’incredulità per un intervento giunto a questo punto solamente dopo due ore e mezza dall’incidente.