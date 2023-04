Ardea, non si ferma all’alt: inseguimento da film, 80enne guidava senza patente

È stato un inseguimento da film quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulle strade di Ardea. Erano le 17 e 10 quando un’auto di fronte a un posto di blocco della Polizia locale ha ingranato la marcia e premuto sull’acceleratore nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento da parte degli agenti che hanno anche rischiato di essere investiti dalla vettura in fuga.

L’80enne preme sull’acceleratore e dà vita a un inseguimento

Dopo aver dato vita a una fuga rocambolesca che ha rischiato di mettere in pericolo non solo sé stesso, ma anche i conducenti di altre macchine e persino i pedoni che si trovavano in strada in quel momento, i vigili sono riusciti a fermare il fuggitivo. Sicuramente il personale delle forze dell’ordine è rimasto sorpreso quando si è trovato di fronte un attempato guidatore. Il conducente dell’auto in fuga era infatti un 80enne che si trovava alla guida senza patente e anche senza assicurazione e revisione dell’auto.

Alla anziano conducente sono state comminate una serie di multe per le violazioni riscontrate

Una volta superata la sorpresa di trovarsi di fronte a un anziano che solitamente rappresenta il rappresentante di una delle categorie che viene più tutelata dalle Forze dell’ordine, soprattutto in quanto troppo spesso presi di mira da truffatori, gli agenti hanno proceduto a svolgere accertamenti sul nonnino. Dopo averlo identificato e aver controllato se avesse eventuali precedenti, i vigili hanno proceduto a comminare al nonnino scapestrato una serie di sanzioni per gli illeciti accertati. Le salate multe che sono state comminate all’anziano, e forse anche la paura di provocare incidenti, gli avranno sicuramente fatto perdere la voglia di salire in macchina senza patente, assicurazione e revisione dell’auto e seminare il panico, proprio come ha fatto nel pomeriggio di ieri, per le strade di Ardea.