Ardea, provano il colpo “fotocopia” al Carrefour: con l’auto rubata si lanciano contro la vetrata del negozio (FOTO)

Hanno tentato il colpo al supermercato Carrefour di Ardea usando l’auto come ariete. Ma qualcosa non deve aver funzionato dato che poi sono fuggiti via a mani vuote. E’ successo l’altra notte intorno alle 3.00 in zona Nuova Florida.

Tentato furto al Carrefour di Via Reggio Emilia

Stando a quanto ricostruito i malviventi si sono lanciati contro la vetrata del negozio di Via Reggio Emilia con una Fiat 500 L poi risultata rubata. Dopodiché, senza riuscire a fare altro, hanno abbandonato l’auto e si sono dileguati come detto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio che immediatamente si sono messi alla ricerca dei banditi. Le indagini, in tal senso, sono ancora in corso.

Il precedente del 2021

Rilevanti i danni subiti dal negozio come mostrano le foto scattate sul posto. La dinamica ricorda peraltro un colpo praticamente identico accaduto in quel caso nella Pasqua del 2021 ai danni dello stesso supermercato (perfino la saracinesca “colpita” è la stessa). In quel caso però i malviventi erano riusciti a fare ‘piazza pulita delle casse’ per poi darsi alla fuga con il bottino. Stavolta invece il furto è fallito.