Ardea, tensioni allo stadio dopo la partita under 17: volano offese, intervengono i Carabinieri

Momenti di tensione ieri pomeriggio ad Ardea nei pressi dello Stadio Mazzucchi al termine di una partita di calcio giovanile U17 tra la squadra di casa, il Team Nuova Florida e la Pro Calcio Formia. In circostanze in fase di ricostruzione, all’uscita dal campo, nel parcheggio, sarebbero volate reciproche offese tra le due parti, coinvolgendo sia tifosi che giocatori.

Cosa è successo ieri vicino allo stadio di Ardea, intervenuti i Carabinieri

Proprio in quel momento davanti allo stadio transitava una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Ardea che, visto quanto stava accadendo, si è fermata anche per impedire che, eventualmente, la situazione potesse degenerare. Riportata la calma la squadra ospite ha lasciato poi lo stadio. Alla fine, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento del 118.

La partita sul campo era terminata 2-2. Il match, in programma alle 17.00 di ieri, sabato 29 aprile, riguardava il campionato degli Allievi Provinciali U17 del girone A di Latina. Per i padroni di casa a segno Marini e Camilli mentre per gli ospiti Marzullo e Di Nucci. La classifica aggiornata vede in testa proprio la squadra di Ardea con 61 punti, inseguita dal Monte San Biagio a 54.

