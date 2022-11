Lutto al Casal Bernocchi Calcio, morto il mister Gianni Valentini

Lutto per la squadra di calcio del CSV Casal Bernocchi, che questa mattina ha dovuto fare i conti con la trista scomparsa del mister Gianni Valentini. Volto storico della società sportiva presente nell’entroterra del X Municipio di Roma Capitale, già la società si era stretta a lui per la perdita del proprio padre Michele all’inizio di luglio 2022. La redazione de Il Corriere della Città si stringe al dolore dei familiari e i suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze.

Il ricordo degli abitanti di Casal Bernocchi

Tante persone pronte a ricordare il volto della società calcistica del Bernocchi. Tra queste Luca Mantuano, ex consigliere del X Municipio: “Non avrei voluto mai ricevere una notizia del genere sono vicino alla tua famiglia Gianni Valentini e soprattutto a te ovunque tu sia ♥️”. Essendo allenatore, lo ricordano anche i giocatori: “Era il nostro mister😢😢😢. Una persona per bene. Condoglianze. Ciao Gianni”.

Su Facebook, una mamma di un giovane calciatore lo ricorda così: “Oggi forse non ci crederà che te ne sei andato così… lui piccolo piccolo, tu grande e dolce davanti ai suoi occhi, gli hai insegnato a calciare il pallone, gli hai insegnato l’amicizia e il rispetto dei compagni, tu che sei sempre stato rispettoso con tutti, certe cose non si dimenticano e senza dubbio mio figlio non si dimenticherà mai di te! Era bello passare al Bernocchi e vedere il tuo sorriso, tu sempre di fretta e spettinato, GIANNONE, così ti chiamava Jacopo❤️”.

L’amico Marco lo ricorda cosi: “Bontà e nobiltà d‘animo sono da tempo virtù caratteriali da ricercare fuori da questo mondo. Così come pure semplicità e magnanimo è più facile trovarle altrove, da qualche altra parte. Il fatto che tu esprimessi queste probità tutte insieme credo facessero di te un rivoluzionario, una persona fuori dagli schemi per i canoni d’oggi. L’eccezione. Una meravigliosa eccezione. Alla prossima, Testó”.