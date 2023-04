Salvatore Zaffiro, lo schianto con lo scooter a Roma: gravissimo l’ex nazionale di calcio a 5

Terribile incidente stradale a Roma, in via Collatina, all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti. È qui che mercoledì pomeriggio, intorno alle 16.40, si è verificato uno scontro violento tra un’auto e una moto. A bordo del mezzo a due ruote Salvatore Zaffiro, leggenda del calcio a cinque ed ex della nazionale italiana. L’uomo, 53 anni, viaggiava a bordo del suo scooter Honda Sh quando, improvvisamente, si è verificato l’impatto con quella vettura.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Salvatore Zaffiro a Roma

Salvatore Zaffiro, 53 anni, era a bordo del suo scooter Honda Su quando, improvvisamente, si è schiantato contro un’auto, una Toyota Yaris condotta da una donna di 53 anni, che si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Lo scontro è stato frontale e violento e Zaffiro ha avuto la peggio: lui, infatti, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I e le sue condizioni sembrerebbero essere disperate. La donna, invece, è stata portata dal personale sanitario del 118 al Sandro Pertini per tutti i test e gli accertamenti del caso.

La dinamica

Stando a una primissima ricostruzione, pare che i due mezzi si siano scontrati a un incrocio. Lo scooter, quello sul quale viaggiava Zaffiro, percorreva via Collatina verso fuori Roma. La macchina, invece, proveniva da viale Togliatti e si stava per immettere su via Collatina. Ora spetterà agli agenti del V Gruppo Casilino di Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.

Tutti fanno il tifo per la leggenda del calcio a 5

Sono in tanti, tantissimi, a fare il tifo per Salvatore Zaffiro. Lui che di battaglie e partite ne ha vinte tante, ora deve combattere e trionfare in quella più dura: salvarsi. Ce la deve fare e può farcela. “Forza Capitano, vincerai anche questa battaglia” – si legge sui social. E tutto il mondo del futsal italiano è vicino a questa leggenda, che ha fatto la storia. E che, purtroppo, pochi giorni fa a Roma è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale.

(Foto da Divisione Calcio a cinque)