Ardea, tragedia in mare: anziana si tuffa in acqua e muore

Era in mare, trascinata dalla corrente, ma ancora viva una donna tra i 70 e gli 80 anni che questa mattina, poco dopo le 9, è stata trovata presso il Villaggio Vela Bianca di Tor San Lorenzo, ad Ardea. Alcuni operai del posto, che l’hanno vista in mare, hanno cercato di salvarla. Ma invano. Era già troppo tardi.

Donna morta a Tor San Lorenzo (Ardea)

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 che ha provato a rianimarla, anche i Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio. Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Ora spetterà ai militari indagare e fare chiarezza sulle cause del decesso. Cosa ci faceva in mare? Perché era lì? Ha avuto un malore? Domande alle quali bisognerà ancora dare risposta. Intanto, resta il dolore per un’altra vita spezzata in un giovedì, che doveva essere come tanti. E che ad Ardea, più precisamente a Tor San Lorenzo, si è trasformato in tragedia.

A fine gennaio a Fiumicino è stato trovato il cadavere di un uomo, disteso sul bagnasciuga. La terribile scoperta, in quel caso, era stata fatta da un passante, che aveva subito allertato Guardia Costiera e Polizia. L’uomo, ormai senza vita, si trovava sul lungomare della Salute, all’altezza del civico 56 e, stando a una primissima analisi fatta sul posto, quel cadavere pare fosse stato in acqua per diverso tempo. Ora, a distanza di mesi, una tragedia simile. Questa volta ad Ardea.