Ballottaggio Ardea, chi siederà in consiglio se vince Zito o Cremonini: ecco le maggioranze a confronto

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per il ballottaggio dal quale uscirà il nuovo Sindaco di Ardea tra il candidato di centrodestra Fabrizio Cremonini e quello di centrosinistra Lucio Zito. In attesa del voto proviamo a capire come saranno composte le due possibili maggioranze in caso di successo dell’uno o dell’altro.

Consiglio comunale Ardea se vince Fabrizio Cremonini

Partiamo dal vincitore, di fatto, del primo turno. Il candidato di centrodestra, con la sua coalizione, ha strappato il 41.73% delle preferenze. Non solo. Una delle liste a lui collegate, Fratelli di Italia, è stata la più votata in assoluta; di FDI anche il consigliere comunale più votato in termini di preferenze, ovvero Mauro Iacoangeli con quasi 1.000 voti. Ad ogni modo ecco come sarà il Consiglio Comunale se il 26 giugno dovesse vincere Cremonini.

Maggioranza (FDI, Lega, Cambiamo)

Questi gli eventuali 15 consiglieri di maggioranza.

Fratelli di Italia

Mauro Iacoangeli Raffaella Neocliti Edelvais Ludovici Alberto Montesi Antonella Cofano Davide Sarrecchia Maurce Montesi Emanuela Micoli Veronica Ortolani Riccardo Roma Antonio Anastasio

Lega

12. Franco Marcucci

13. Luana Ludovici

14. Eleonora Leoni

Cambiamo

15. Francesco Giordani

Opposizione (M5s, PD, DC – Ardea Domani)

Ecco invece gli altri consiglieri che comporrebbero la minoranza.

Movimento 5 Stelle

Lucio Zito Sandro Caratelli Cassandra Volante

Partito Democratico

4. Alessandro Mari

5. Roberta Tedesco

Democrazia Cristiana

6. Calliope Ludovici

7. Simone Erriu

Ardea domani

8. Luca Vita

9. Niko Martinelli

Consiglio comunale Ardea se vince Lucio Zito

Vediamo invece ora il secondo scenario. Il candidato di centrosinistra Zito ha chiuso il primo turno leggermente indietro a Cremonini, attestandosi al 39.61% delle preferenze. Sul fronte delle preferenze, guardando alle liste collegate, spiccano alcuni candidati della DC, come Calliope e Erriu, mentre nel M5S il più votato è stato Caratelli. Ecco allora la possibile composizione del Consiglio in caso di vittoria di Zito.

Maggioranza Lucio Zito Sindaco (PD, M5S, DC, Lista Azzurri)

Questi gli eventuali 15 consiglieri di maggioranza.

Partito Democratico

Alessandro Mari Roberta Tedesco Giancarlo Rossi Giulia Salvitti Alfredo Cugini

Movimento 5 Stelle

6. Sandro Caratelli

7. Cassandra Volante

8. Andrea D’Amario

9. Debora Duranti

10. Luca Costabile

Democrazia Cristiana

11. Calliope Ludovici

12. Simone Erriu

13. Luca Amati

14. Annie De Gasperi

Lista Azzurri

15. Mauro Porcelli

Opposizione (FDI, Lega – Ardea Domani)

Ecco invece gli altri consiglieri (9) che comporrebbero la minoranza.

Fratelli D’Italia

Fabrizio Cremonini Mauro Iacoangeli Raffaella Neocliti Edelvais Ludovici Alberto Montesi Antonella Cofano

Lega

7. Franco Marcucci

Ardea Domani