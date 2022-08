Ardea, residenti del Villaggio Ardeatino lasciati senz’acqua: “Da qualche giorno le autobotti non passano”

Centinaia di residenti lasciati senz’acqua potabile. Succede al Villaggio Ardeatino nel Comune di Ardea, una zona che, lo ricordiamo, non è servita dall’infrastruttura pubblica dell’acqua potabile. Per ovviare al problema le tantissime famiglie che vivono nei pressi della discarica di Roncigliano il rifornimento idrico viene assicurato anche mediante delle autobotti predisposte dal Comune. Da qualche giorno però, segnalano i cittadini, per cause al momento non specificate, queste ultime non sono più passate. Di conseguenza, esaurito il rifornimento nelle ‘bombole’ installate nei pressi delle abitazioni, le famiglie sono rimaste completamente senz’acqua. Da quanto si apprende i cittadini avrebbero già segnalato il problema all’Amministrazione e si attendono interventi urgenti considerando soprattutto il caldo torrido di questi giorni.