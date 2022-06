Elezioni Ardea, Luca Vita e Lucio Zito sottoscrivono le proposte degli studenti

In occasione delle elezioni amministrative di Ardea, la Rete degli Studenti di Pomezia ha stilato un documento contenente le richieste generazionali per la città che hanno fatto firmare ai candidati Sindaco Luca Vita e Lucio Zito.

Dopo essersi riuniti per parlare dei problemi riguardanti la città, a partire dall’assenza di una scuola superiore e dalle ingenti lacune dei trasporti, e dopo aver raccolto necessità e problemi attraverso un sondaggio che ha ottenuto più di 300 risposte, è stata chiara la necessità di portare avanti le proposte dei giovani per Ardea.

Istruzione, cultura, trasporti, socialità sono i macro temi su cui si incentra il documento che coinvolge un vasto numero di ragazzi e ragazze. Documento accolto dai candidati di centro sinistra alle amministrative, che firmando si sono impegnati ad ascoltare e portare avanti le richieste dei giovani del territorio.

Questo il commento di Eleonora Mazzuca, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Pomezia:

«Abbiamo deciso di scrivere e presentare questo documento perché abbiamo sentito la necessità di dare spazio alla voce dei giovani, in una città con un panorama ancora troppo arido su questi temi. Questo documento raccoglie mesi di dibattito e confronto, sono ormai anni che lottiamo per vedere l’istituzione di una scuola superiore ad Ardea, ma per rendere la città per giovani non basta. Siamo contenti della disponibilità dei due candidati sindaco, Lucio Zito e Luca Vita, e ci auguriamo che in caso di elezione mantengano l’impegno preso e continuino a confrontarsi costantemente con associazioni e studenti del territorio»