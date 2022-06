Elezioni Ardea, Zito e Cremonini accettano l’invito di Vita: ma volano le accuse

In merito al completamento dell’opera di acquisizione a patrimonio pubblico di tutte le aree non ancora trascritte, provenienti da convenzioni non completate, Lucio Zito ha confermato la precipua volontà del suo progetto di proseguire il lavoro già in esecuzione in questo ambito, con un focus dedicato in particolare alla delicata questione dei Consorzi, nell’ottica di consentire la massima fruizione possibile degli arenili e degli spazi demaniali alla cittadinanza. Ha parimenti ribadito quanto, al momento, non sia considerata una priorità urgente una eventuale modifica al Piano Regolatore Generale, soprattutto in considerazione dell’emergenza di situazioni come quella riguardante la gestione dei 706 ettari di usi civici;