Giallo ad Ardea: trans trovata morta in hotel

Macabra scoperta ieri pomeriggio ad Ardea, più precisamente in un hotel di Tor San Lorenzo: è qui, in una stanza, che è stato trovato senza vita il corpo di una transessuale di circa 50 anni. Ma ora c’è il giallo sulla sua morte: a insospettire il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, la posizione del cadavere.

Cadavere nell’hotel Samoa ad Ardea

Allertati dal 118 sul posto ieri, intorno alle 15, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Anzio, poi quelli del Nucleo Investigativo di Frascati. La salma della transessuale, come da disposizione, è stata traslata all’istituto di medicina legale di Tor Vergata: ora solo l’autopsia riuscirà a fare chiarezza sulle cause del decesso. Nessuna pista è esclusa.

Le indagini in corso

Sul corpo, stando a una prima analisi, non sono stati trovati segni di violenza, non ci sono ferite. E il giallo si infittisce. Come è morta la transessuale? È stata uccisa? Si è trattato di un malore o c’è da battere anche la pista della droga? A tutte queste domande dovranno rispondere i Carabinieri, che stanno continuando a seguire il caso per fare chiarezza. Le indagini, coordinate dalla procura di Velletri, sono ancora in corso.