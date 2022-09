Incidente su via Pratica di Mare, ad Ardea i funerali di Charlotte Mannarino

Dopo giorni di sofferenza Charlotte Mannarino, la 24enne di Ardea, dopo il drammatico incidente avvenuto domenica mattina su via Pratica di Mare, al confine con Pomezia, è morta. I funerali si terranno a Nuova Florida, nel quartiere in cui era cresciuta.

I funerali a Nuova Florida

A dare la notizia del decesso erano stati proprio i familiari, che anche stavolta hanno fatto sapere l‘ora e la data dei funerali per ricordare Charlotte.

Sabato 10 settembre dalle ore 8:30 alle ore 11:00 ci sarà la camera ardente all’ospedale San Camillo. A seguire, alle ore 12:00 si terranno i funerali nella chiesa San Gaetano da Thiene a Nuova Florida, nel comune di Ardea. La stessa chiesa che Charlotte frequentava quando era piccola. Purtroppo, però, sabato familiari e amici si riuniranno per darle l’ultimo saluto.

Il terribile incidente su via Pratica di Mare

Le cause dell’incidente restano da accertare. Charlotte Mannarino era a bordo della sua auto, una Matiz quando ha abbattuto un palo per poi schiantarsi contro il guardrail, finendo la sua corsa in un terreno, nel senso opposto a quello di marcia. La ragazza era stata trasportata al Sant’Anna, poi elisoccorsa e trasferita al San Camillo, lì dove i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.