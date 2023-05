Incidente sulla Pontina, auto a fuoco ad Ardea: traffico in tilt (FOTO)

Ancora un incidente sulla Pontina e ancora traffico paralizzato sulla SS148, una delle arterie principali del Lazio. Poco fa all’altezza del km 35, nel territorio comunale di Ardea, si è verificato uno scontro tra due vetture e subito dopo l’impatto un’auto coinvolta nel sinistro, una Punto vecchio tipo, ha preso fuoco. E la parte anteriore, stando alle immagini che circolano sui social, sembrerebbe essere andata distrutta.

(Foto dalla pagina FB Via Pontina)

Incidente sulla Pontina oggi ad Ardea

Al momento non conosciamo le condizioni di salute degli occupanti delle due vetture che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate, ma pare che nessuno sia rimasto ferito in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, che ora dovrà pulire la sede stradale e ripristinare la viabilità il prima possibile. Quello che è certo, invece, come accade in questi casi e gli automobilisti che ogni giorno percorrono la via Pontina sanno bene, il traffico è in tilt verso Roma. E attualmente ci sono 2 km di code, ma in aumento.

Un altro incidente pochi giorni fa

Meno di una settimana fa, il 17 maggio scorso, un altro brutto incidente sulla Pontina, dove un’auto ha sbandato ed è finita contro il guardrail. Il sinistro autonomo, in quel caso, si è verificato all’alba tra Aprilia e Campoverde, sempre in direzione Roma. E il traffico è rimasto paralizzato per ore per consentire i rilievi e la pulizia della strada.