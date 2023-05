Mercato stagionale a Marina di Ardea, dietro front del Comune: sospeso dopo i disagi, ripartirà a giugno con modifiche alla viabilità

Mercato stagionale di Marina di Ardea, il Comune fa dietro-front e lo sospende, anche se solo temporaneamente, per apportare le modifiche alla viabilità a seguito dei disagi segnalati dai cittadini. E’ questo, in sintesi, il contenuto dell’ultima ordinanza firmata dal Sindaco Maurizio Cremonini (qui il testo) che è corso ai ripari per regolamentare meglio lo svolgimento del mercato domenicale da qui a settembre, soprattutto in ottica della viabilità. Dopo una sola giornata quindi, quella della settimana scorsa, sia in questo fine settimana che nel prossimo il mercato non ci sarà: si riprenderà a giugno e, speriamo, senza più problemi per la circolazione in zona.

Il caso del mercato stagionale a Marina di Ardea

Tutto bene quel che finisce bene dunque? Quasi, dato che lo stesso problema era stato evidenziato lo scorso anno e che quindi, considerando i mesi di tempo trascorsi nel frattempo, si sarebbe potuti intervenire in anticipo. Il tema, come vi avevamo spiegato in questo articolo, riguarda la viabilità temporanea della domenica tra la litoranea e la zona interna della Nuova Florida durante lo svolgimento del mercato: a causa dei banchi e delle chiusure stradali infatti, gli automobilisti che vengono da via Pratica di Mare per uscire sulla litoranea dovevano transitare sul senso unico di via Foggia, mentre quanti provenivano dal senso opposto erano costretti a ritornare indietro e andare ad imboccare – dopo aver percorso oltre 4 chilometri verso Tor San Lorenzo – la prima via utile, ovvero Via Bergamo, prendere via Pratica di Mare e tornare a Largo Genova. Un problema non di poco conto e non solo per i residenti, dato che la stagione estiva, ormai prossima all’avvio, porterà proprio nelle giornate domenicali anche il turismo marittimo del weekend.

La soluzione del Comune di Ardea: in arrivo il doppio senso su Via Foggia

Ma qual è la soluzione proposta dal Comune? Nell’ordinanza di legge: considerando che “nella fase di svolgimento del suddetto mercato si è evidenziato qualche disagio in termini di viabilità e nello specifico sul tratto di strada di Via Foggia, per rendere fruibile la circolazione durante lo svolgimento del mercato stagionale di Marina di Ardea, si valuta l’opportunità di consentire alle autovetture il doppio senso di marcia sul tratto di Via Foggia”. Pertanto viene disposta la “sospensione temporanea del Mercato Stagionale di Marina di Ardea, per le sole giornate di domenica 21 (domani, ndr) e 28 maggio 2023, così da consentire, ai vari Uffici, ciascuno per gli adempimenti di competenza, la predisposizione degli atti necessari per la viabilità con doppio senso di marcia, sul tratto di Via Foggia“. Ricordiamo che il mercato stagionale a Marina di Ardea proseguirà poi ogni domenica fino al 10 settembre prossimo sempre dalle ore 07:00 alle ore 14:00.

