Mercato stagionale a Marina di Ardea, nuovo anno, stessi problemi: cittadini infuriati per il “blocco” della viabilità

Con l’arrivo della stagione estiva arriva, anzi torna, l’irrisolto problema del mercato rionale per gli stagionali a Marina di Ardea. Domenica scorsa, primo giorno di questa nuova stagione estiva (che durerà fino al prossimo 10 settembre), l’attività è già partita disorganizzata e con tanti disagi per gli automobilisti, costretti a fare vie alternative e di molto più lunghe per “aggirare” il mercato. Mercato che anche lo scorso anno, come detto, si è svolto per tutte le domeniche estive lungo il tratto di via Firenze iniziando da via Bolzano per arrivare fino all’imbocco di via Foggia. Un mercato che doveva essere provvisorio, ma ancora oggi non si è provveduto a risolvere il disagio per gli automobilisti e per gli abitanti della Nuova Florida soprattutto.

Mercato estivo a Marina di Ardea, il caso

Il Comune, con l’Ordinanza n.149 del 10 maggio scorso, ha disposto lo “spostamento temporaneo del mercato stagionale Marina di Ardea da Via Firenze angolo Via Bolzano a Via Forlì, dall’angolo Via Foggia all’angolo Via Bolzano”, da svolgersi nella giornata della domenica, a decorrere dal 14.05.2023 e fino al 10.09.2023 dalle ore 07:00 alle ore 14:00. Di fatto quindi gli automobilisti venendo da via Pratica di Mare per uscire sulla litoranea devono transitare sul senso unico di via Foggia, mentre quanti provengono dal senso sono costretti a ritornare indietro e andare ad imboccare – dopo aver percorso oltre 4 chilometri verso Tor San Lorenzo – la prima via utile, ovvero Via Bergamo, prendere via Pratica di Mare e tornare a Largo Genova. Il disservizio è quindi totale e già i cittadini sono sul piede di guerra. Va fatto notare che a causa della pista ciclabile che ha ristretto via Firenze non è possibile parcheggiarsi lungo la via perché altrimenti si invaderebbe la careggiata stradale, ed ancor meno è possibile realizzare, se pur provvisorio, un doppio senso di marcia su via Foggia sempre a causa della pista ciclabile, oltre alle difficoltà e pericoli che si creerebbero sulla via Litoranea.

Problema irrisolto

Di questo tema furono messi a conoscenza, oltre che il Sindaco, anche i delegati del lungomare quali i consiglieri Franco Marcucci della Lega e Antonio Anastasio di fratelli d’Italia che avevano fornito rassicurazioni circa la risoluzione del problema, ma purtroppo nulla è stato fatto e i disagi, come detto, restano. E se non si farà nulla provvede resteranno per tutta l’estate.

Quali alternative?

C’è da dire inoltre che lo stesso consigliere Anastasio aveva evidenziato quale possibile soluzione lo spostamento del mercato in largo Santa Rita, area con sufficiente spazio e dove il traffico rimarrebbe scorrevole considerando la presenza di due strade parallele quali via Bologna e via Bolzano. In questo modo verrebbe risolto anche il problema parcheggi.

