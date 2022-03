Nuova ondata di furti ad Ardea: Farmacia e una villa nel mirino dei ladri stanotte

Doppio furto nella notte ad Ardea. Nel mirino dei ladri la Farmacia di Rio Verde alla Nuova Florida con l’allarme scattato intorno all’1.30 di stanotte. Ignoti hanno forzato la saracinesca e si sono introdotti nei locali portando via la cassa. Mentre scriviamo è in corso la quantificazione del bottino e si cerca di capire se i malviventi abbiano asportato o meno anche dei medicinali. Il secondo colpo è invece avvenuto in Via San Marino con i ladri che, in questo caso, si sono introdotti in un’abitazione privata.

Colpito anche l’autosalone sulla Laurentina

I colpi avvenuti nella notte non sono però casi isolati. Appena due giorni fa un altro tentativo di furto si è verificato presso l’autosalone sempre alla Nuova Florida, a pochi metri dalla farmacia “visitata” stanotte. Ad ogni modo su quanto accaduto stanotte sono in corso le indagini dei Carabinieri.

Furti e non solo, ritorna il tema sicurezza ad Ardea

Il timore dei cittadini è che, come avvenuto in passato, nel territorio si sia alle prese con una nuova ondata di furti considerando peraltro che gli obiettivi dei malviventi sembrerebbero essere molteplici, dalle case private alle attività commerciali. Il territorio, com’è noto, è vasto e la presenza delle forze dell’ordine è insufficiente rispetto alle reali esigenze della popolazione, soprattutto di notte. Non ultimo il problema delle baby gang, altro tema esploso in queste ultime ore. Insomma, ad Ardea il tema sicurezza – e sono già in tanti i cittadini che tornano a chiedere risposte concrete alle Istituzioni – è di nuovo d’attualità.

