Nuovo centro Amazon ad Ardea, 200 magazzinieri cercasi: ecco come candidarsi

Per la nuova sede di smistamento merci a di Ardea, Amazon è alla ricerca di 200 magazzinieri. Aperte, dunque, le selezioni per cercare di entrare a far parte della nota azienda che nel 2022 ha aperto diversi centri logistici in tutta la Penisola, ne sono un esempio quelli in provincia di Bergamo, in provincia di Modena o, ancora, a Novara. Inoltre, nell’anno che si è appena concluso sono state assunte 3mila persone, per un totale di 17mila addetti ai lavori. Vediamo adesso quali sono i dettagli dell’offerta di lavoro e come fare per candidarsi.

Amazon assume, 3.000 posti di lavoro: come candidarsi

Il nuovo centro di Ardea e l’offerta di lavoro di Amazon

L’annuncio del nuovo centro di distribuzione ad Ardea — cittadina del litorale laziale, a pochi passi da Roma — è avvenuto pochi giorni fa e darà lavoro a 200 persone, magazzinieri nello specifico. L’inaugurazione è prevista per la prossima primavera e, rispetto alle mansioni che dovranno venir svolte, esse saranno le medesime vigenti negli altri impianti, ovvero prelievo della merce, impacchettamento e spedizione. Per quel che riguarda invece il contratto esso sarà a tempo indeterminato e farà riferimento alla categoria nazionale del trasporto e della logistica.

Requisiti

Ma quali sono i requisiti richiesti per poter candidarsi all’offerta di lavoro di Amazon? Ecco cosa richiede l’azienda ai lavoratori: disponibilità a lavorare nel weekend, disponibilità a lavorare nei turni notturni, disponibilità a lavorare nei festivi, disponibilità ad effettuare straordinari. Si accettano anche persone alla prima esperienza lavorativa mentre per gli stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana. Chi è interessato all’offerta di lavoro, può inoltrare la propria candidatura cliccando QUI. Tutte le offerte di lavoro presenti su Amazon sono consultabili nella pagina web dell’azienda. Qui è possibile trovare posizioni aperte in tutta Italia, in modo tale da risponde alle esigenze più disparate, cercando, altresì, l’offerta che meglio risponda alle proprie necessità.