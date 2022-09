Castelli, giovani pusher sorpresi dai poliziotti in borghese, rocambolesca fuga in moto: in tre finiscono in arresto

Rocambolesco inseguimento ai Castelli Romani. Tre pusher sono finiti in manette dopo essere stati fermati dai poliziotti impegnati in un servizio in borghese, forse frutto di una più ampia e complessa attività di indagine. Non tutti però si sono arresti immediatamente: in particolare uno dei tre, in sella ad una moto di grossa cilindrata, è fuggito via a tutta velocità dando vita ad un pericoloso e lunghissimo testa a testa con le Volanti. Ma andiamo con ordine.

Spaccio a Pavona

Il tutto è cominciato nelle scorse ore in Via Leonardo da Vinci a Pavona. Qui, due delle tre persone poi tratte in arresto, sono state viste in sella al motoveicolo da alcuni agenti in borghese. Accortisi però dell’imminente “pericolo” e fiutata la malaparata, i malviventi hanno tentato la fuga: uno a piedi, che è stato bloccato poco dopo, l’altro con la moto.

La perquisizione domiciliare

A finire in manette sono stati due ragazzi italiani, rispettivamente di 19 e 22 anni (quelli che erano in sella alla moto), e un 20enne di nazionalità Turca. Proprio a casa di quest’ultimo, dove il ragazzo fuggito a piedi ha tentato di nascondersi, è stata rinvenuta la droga, in tutto 10 panetti di hashish. Adesso dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: Roma, tenta il furto sull’auto in sosta ma viene sorpreso dalla Polizia: inseguimento in Via delle Terme di Caracalla

Inseguimento ai Castelli

Anche per il motociclista l’epilogo è stato infatti il medesimo e adesso, a differenza degli altri due giovani, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ad ogni modo, per ciò che riguarda il rocambolesco inseguimento, il motociclista è stato infine bloccato dalla Polizia, grazie all’intervento di altre Volanti intervenute a supporto, a Castel Gandolfo.

Leggi anche: Roma, evade e riesce a sfuggire per 3 volte alla polizia, ma gli agenti ‘cinturano’ il quartiere: prima il folle inseguimento, poi la cattura