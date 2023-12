Frascati, incendio nella chiesa di Sant’Andrea: brucia il tetto

L’allarme per un incendio, presso la sala operativa dei vigili del fuoco, è scattato alle 12.25 di oggi, mercoledì 13 dicembre. A bruciare era il tetto della parrocchia di Sant’Andrea, in via del Fosso a Frascati. E i soccorritori si sono precipitati sul posto.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Ad accorrere diverse squadre VVF: 3 Aps, 2 autobotti , un’ autoscala e un carro autoprotettori. Sul posto è intervenuto anche il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. Gli operatori preposti alle attività di spegnimento si sono dapprima accertati che non ci fossero persone coinvolte, solo in seguito si sono adoperati per sedare le fiamme.

La tempestività dell’intervento ha evitato che le fiamme si propagassero

Un intervento veloce, tanto da impedire che il rogo si propagasse in altre parti delle strutture portanti e non, ad esclusione della copertura del tetto. Una volta ultimate le attività di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato le indagini per risalire alle cause, anche se almeno per il momento restano imprecisate.

Le indagini per risalire alle cause del rogo

Per fortuna, però, a parte la grande paura e danni al tetto non si sono registrate conseguenze più serie anche se gli investigatori proseguono le ricerche per risalire all’origine del fuoco e soprattutto per escludere che si sia trattato di un incendio di natura dolosa.