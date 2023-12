Roma, incendio in un garage condominiale: 12 auto a fuoco. Due feriti

L’allarme per un vasto incendio è scattato nella serata di ieri, lunedì 11 dicembre. Erano ben 12 le auto parcheggiate in alcuni garage situati sotto una palazzina di via Flaubert all’incrocio con via Andersen, che avevano preso fuoco. E alle 19 la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma, ricevuta la richiesta di aiuto, ha inviato sul posto le squadre 4/A e 9/A con l’Autoscala, un’Autobotte, il carro autoprotettori ed il carro teli.

Due uomini coinvolti dall’incendio salvati dai Vigili del fuoco e affidati al 118

Una volta sul posto i soccorritori hanno vissuto alcuni momenti di grande tensione e non solo il fuoco, ma perché hanno constatato che vi erano due persone in difficoltà. Immediatamente, pertanto, il personale VF si è adoperato per mettere in salvo i due uomini rimasti coinvolti dalle fiamme. Una volta portati fuori dallo stabile sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Le condizioni di uno dei due feriti ha consentito ai medici di sottoporlo a cure sul posto, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale Gemelli.

Stabile sgomberato

A seguire gli operatori preposti alle attività di spegnimento del rogo si sono concentrati sugli altri inquilini dello stabile che sono stati fatti sgomberare, per poi procedere allo spegnimento delle autovetture. Sul posto il funzionario di guardia con il capo turno provinciale VF oltre alle forze dell’ordine.

Indagini sulle cause del rogo

Solo una volta terminate le attività di spegnimento l’attenzione degli investigatori è stata indirizzata alle cause dell’incendio. Indagini minuziose utili a stabilire da dove abbia avuto origine l’incendio, al momento, però, sull’esito delle attività investigative vige il massimo riserbo.