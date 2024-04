Genzano, quali sono i migliori indirizzi per un pranzo veloce? Tra cucina tipica romana e contemporanea

Castelli Romani, ovvero natura, arte, storia e cultura. Ma la zona è rinomata anche per gli itinerari del gusto: qui buon cibo, e soprattutto vino d’eccellenza, non mancano. Oggi vi portiamo a Genzano: ecco dove andare se siete in cerca di un posto dove trascorrere una piacevole serata o una veloce pausa pranzo.

Se vi trovate ai Castelli non può certo mancare una sosta alle tipiche fraschette romane. Qui la tradizione e i piatti tipici della Capitale, ma anche ricette nate direttamente tra queste terre, conquistano ogni anno turisti e viaggiatori. Nelle nostre guide di viaggi & news spesso ci siamo occupati di questi borghi portandovi alla scoperta della loro storia e del loro patrimonio artistico e culturale.

Come detto però visitando questi luoghi è impossibile non cedere alla tentazione della buona tavola. In questo articolo ci concentreremo sulla città di Genzano che da questo punto di vista offre numerosi spunti interessanti. Conosciamo più da vicino gli indirizzi migliori.

Dove mangiare a Genzano: la guida completa con i migliori indirizzi

Non solo l’Infiorata insomma, ma anche una serie di ristoranti da non perdere per godersi del buon cibo. E per la nostra guida non potevamo non affidarci agli esperti del settore. Sicuramente tra questi ci sono i critici gastronomici del noto e rinomato portale Puntarella Rossa. A Genzano le proposte del resto sono molteplici e in grado di accontentare tutti i gusti: dall’immancabile tradizione romanesca, e dunque trattorie e fraschette tipiche, fino ai ristoranti che strizzano l’occhio all’innovazione, magari rivisitando in chiave moderna le ricette tradizionali. Chi è in cerca invece di una pausa pranzo veloce pizza e panini completano l’offerta a 360° in materia di cibo di questo territorio.

Dove mangiare i migliori panini a Genzano

Partiamo proprio da qui. Per chi vuole fermarsi per un panino a Genzano le proposte come detto non mancano. Puntarella Rossa ne seleziona in particolare una, che propone burgers e taglieri anche in ottica dell’innovazione. Di seguito nome e indirizzo da segnare:

Parlo. Bistrò al 7 – Via Nazario Sauro, 7

Cucina tradizionale romana a Genzano di Roma

Se parliamo di cibo ai Castelli però, è inutile negarlo, è la tradizione a farla da padrone. In questo campo c’è davvero soltanto l’imbarazzo della scelta, tra trattorie, fraschette, osterie e ristoranti tipici fino agli immancabili agriturismi. Carta e penna dunque:

I Mascelloni – Via Sebastiano Silvestri 98-100

L’angoletto Vino e Cucina – Piazza V. Buttaroni 6

Le rose, azienda agricola – Via Ponte Tre Armi, 25

Agriturismo Monte due torri – Via Monte Giove, 77

Cucina di pesce con vista sul lago a Genzano

A chiudere il nostro viaggio una proposta anche per gli amanti del pesce. Certo questa cucina non è senza dubbio la prima scelta se si viene ai Castelli, tuttavia anche in questo caso le eccellenze non mancano. E’ il caso questo di un ristorante che affaccia direttamente sul lago di Nemi: ottimo cibo, abbinato a vini di qualità con vista mozzafiato. What else?