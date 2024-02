Infiorata di Genzano, una cascata di colori imperdibile: evento che attrae visitatori da tutto il mondo | Data

L’infiorata di Genzano è probabilmente l’evento più famoso che ogni anno viene organizzato nell’area dei Castelli Romani: e la magia è pronta a rivivere anche nel 2024. Scopriamo insieme tutte le novità e le informazioni in merito all’evento.

Si avvicina a grandi passi l’Infiorata di Genzano che ad ogni edizione richiama ai Castelli migliaia di curiosi e visitatori. La città castellana si veste a festa, ricoprendosi di magnifici fiori e inondando le strade di un arcobaleno di colori. Uno spettacolo davvero senza pari, con i famosi “tappeti floreali” che adornano vie e piazze: quest’anno ricorre la 246edizione. Un appuntamento, chiaramente, assolutamente da non perdere.

La storia dell’infiorata di Genzano: origini della festa

E’ la storia stessa di questo evento a sancire la sua importanza nel panorama degli eventi non solo dei Castelli ma anche del Lazio. Sì perché correva l’anno 1778 quando per la prima volta a Genzano venne allestito un percorso floreale composto da diversi quadri lungo Via Sforza, che oggi si chiama Via Bruno Buozzi.

Ma da dove trae origine questa festa? Detto dell’anno della prima edizione, in realtà già in precedenza esisteva in città ma anche in altre zone dei Castelli la consuetudine di preparare tappeti di fiori in occasione della ricorrenza del Corpus Domini, tradizione nata in questo caso a Roma nella prima metà del XVII secolo. E diffusasi, probabilmente, in virtù del legame tra le località dei Colli Albani con il pittore Gian Lorenzo Bernini, ritenuto il principale artefice di feste barocche. Ma se nella Capitale questa tradizione poi scomparve (recentemente è stata però recuperata) a Genzano è proseguita fino ad arrivare ai giorni nostri.

Fiori e sacralità: un legame arrivato fino ad oggi

Per quanto riguarda l’idea di allestire invece le composizioni floreali, idea alla base dell’infiorata stessa, pare che tutto sia nato nella Basilica Vaticana per opera di Benedetto Drei, responsabile della fioreria vaticana, e di suo figlio Pietro. A loro è attribuita l’opera con fiori sminuzzati come in un mosaico realizzata in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo nel 1625. Qualche anno dopo opere analoghe vennero realizzate da uno stretto collaboratore del Bernini, Stefano Speranza.

Infiorata di Genzano 2024: date e tema

L’Infiorata, dopo oltre due secoli di storia, continua così a vivere a rivivere. Per la 246edizione, quella 2024 per l’appunto, le date scelte sono quelle che andranno dal 15 al 17 giugno 2024. Il tema, ispirato alle parole del sociologo e poeta Danilo Dolci, sarà il seguente: “Sogniamo come una unica comunità. Ciascuno cresce solo se sognato”.

Il programma

Il programma dell’Infiorata 2024 di Genzano ancora non è stato reso noto: non appena sarà disponibile – si attende in merito l’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale – lo pubblicheremo in questo articolo. Sappiamo però che le sue fasi ripercorrono una tradizione ormai consolidata che viene confermata di anno in anno. Quattro i momenti dell’evento:

Presentazione dei bozzetti Raccolta dei fiori e spellucamento (separazione dei petali dalla corolla) Disegni e allestimento dell’infiorata Spallamento (disfacimento dei quadri)

Calendario alla mano dunque, considerando le date scelte per il 2024, il tutto dovrebbe svolgersi nel weekend indicato: il giorno prima, venerdì 14, i Maestri infioratori dovrebbero disegnare sul selciato i disegni che faranno poi da base ai quadri. L’indomani, sabato in serata, dovrebbe avvenire la successiva posa dei petali e infine la domenica il perfezionamento dell’Infiorata. A chiudere la processione del Corpus Domini prima dello spallamento ad opera dei bambini a questo punto lunedì 17 giugno.